Confindustria Reggio Calabria. Domani incontro con assessore regionale Francesco Russo

Reggio Calabria. E’ in programma domani, giovedì 10 maggio alle ore 10, nella sede di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), l’incontro con l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, Francesco Russo, dal titolo: “Strumenti Agevolativi a favore delle Imprese”. Nel corso dell’iniziativa, a cui prenderà parte anche il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, verranno affrontati in particolare i temi della Zes, della Legge 181/89 e dei Contratti di sviluppo.