Crotone. Scontro frontale tra 2 automobili: morto imprenditore di 72 anni

Crotone. Forse a causa di un malore ha perso il controllo dell’automobile sulla quale viaggiava ed è andato a sbattere violentemente contro un’altra vettura che procedeva nel senso contrario. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 l’uomo respirava ancora ma è deceduto poco dopo. Questa la dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Crotone, in via Gallucci, nei pressi del lungomare cittadino, nel quale ha perso la vita un crotonese di 72 anni, Matteo Bossi, imprenditore.

L’uomo secondo quanto riporta l’Agi viaggiava su una Lancia Y della quale ha perso il controllo, per un probabile malore, ha scavalcato lo spartitraffico ed ha invaso la corsia opposta sulla quale stava transitando una Mercedes Classe 3 con a bordo due persone. Lo scontro è stato violentissimo. I due occupanti della Mercedes sono stati trasportati al pronto soccorso con diverse contusioni ma non versano in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti operatori del Suem 118, la polizia locale di Crotone e la Polizia di Stato. Il pm di turno, Alessandro Riello, ha disposto il sequestro delle autovetture coinvolte nel sinistro.