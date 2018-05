Edilizia scolastica. Sopralluogo di Paris alla scuola Galluppi

Reggio Calabria. Buone notizie per i bambini della scuola primaria “P. Galluppi” dell’Istituto Comprensivo “Galluppi – Collodi – Bevacqua”. Questa mattina il consigliere delegato all’edilizia scolastica Nicola Paris si è recato in compagnia del Rup presso l’edificio scolastico situato sul Viale Calabria per prendere parte ad un sopralluogo tecnico preliminare alla consegna dei lavori di impermeabilizzazione del tetto. Il settore Lavori Pubblici ha infatti completato in questi giorni la procedura di aggiudicazione della procedura di gara che mette già in condizione la ditta assegnataria di dare avvio al cantiere non appena terminate le procedure preliminari di consegna. Dichiara Nicola Paris: «Diamo avvio alle attività che consentono di recuperare la funzionalità di cinque classi grazie ai lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’edificio scolastico. I bambini potranno far rientro in classe per il prossimo anno, la previsione è quella di concludere le operazioni di manutenzione in un mese » «Nel frattempo è continua – aggiunge Paris – l’opera di ricognizione delle situazioni di edilizia scolastica che richiedono adeguamenti, contestualmente all’ottimizzazione e al reperimento delle risorse, che come si sa non sono molte, ma su cui l’amministrazione intende dare una risposta concreta quantomeno a quelle più urgenti».