Il Liceo Telesio è la prima scuola a Cosenza a dotarsi di uno sportello digitale

Cosenza. Èil Liceo Classico ‘B. Telesio’ di Cosenza la prima scuola in città a dotarsi di uno sportello digitale al fine di semplificare e facilitare l’accesso ai cittadini ai servizi amministrativi dell’istituzione scolastica.

Lo sportello fornirà online agli utenti informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi: si tratta di un nuovo passo avanti dell’importante scuola cosentina verso la tanto auspicata digitalizzazione dei servizi pubblici che rappresenta un ulteriore progresso verso la realizzazione di una Scuola Digitale a passo con i tempi.

L’introduzione di tutti i servizi e l’evasione degli adempimenti attraverso lo sportello digitale avverrà gradatamente. Da lunedì scorso, anche al fine di testare la piattaforma, il servizio viene utilizzato solo dal personale della Scuola; quindi successivamente via via tutta l’utenza.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Telesio, ing. Antonio Iaconianni, ha così commentato: «Il nostro Liceo con lo sportello digitale diventa oggi una scuola più moderna e che, ancor più, va incontro alle esigenze dell’utenza. Il mio grazie va, ovviamente in questo caso a tutto il personale di segreteria ed al DSGA, avv. Pucci, che saranno indispensabili per rendere il servizio efficace ed efficiente. Vogliamo – ha continuato Iaconianni – semplificare l’azione amministrativa tagliando inutili passaggi procedurali eliminando quanto è superfluo o addirittura non utile per un buon andamento della macchina amministrativa. Sono convinto – ha concluso il Preside – che anche la scuola abbia il dovere di semplificare e di innovarsi per migliorare il rapporto con i cittadini e con quanti operano all’interno del sistema amministrativo stesso. Il Telesio è oggi un importante tassello di un rinnovamento complessivo dell’amministrazione pubblica che già domani sarà più economica e più efficiente nell’interesse dei cittadini».