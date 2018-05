Il sindaco di Cosenza Occhiuto conferisce un incarico di fiducia al consigliere comunale Falbo

Cosenza. Il Sindaco Mario Occhiuto ha conferito un incarico di collaborazione al Consigliere comunale Andrea Falbo per coadiuvarlo e supportarlo nell’espletamento delle attività amministrative connesse alla delega alle Strategie attive per il lavoro, trattenuta dallo stesso primo cittadino. L’incarico conferito al Consigliere Falbo è a titolo gratuito. Andrea Falbo ha ringraziato il Sindaco Occhiuto per la fiducia accordatagli.

“Nella piena consapevolezza – ha affermato il consigliere comunale Andrea Falbo – che il tema del lavoro, insieme a quello della sanità, rappresenta una priorità assoluta per la Calabria, agli ultimi posti per il più alto tasso di disoccupazione, e pur prendendo atto che il Comune non ha competenze specifiche in questo settore, non farò certamente mancare il mio impegno al fine di sensibilizzare la politica e le istituzioni, affinché siano utilizzati tutti gli strumenti disponibili, anche in seno agli enti sovracomunali, per cercare di garantire opportunità ai giovani ed anche a chi giovane non è più, anagraficamente parlando, ma continua a fare i conti con la disoccupazione o con la difficoltà di mantenere il lavoro”.