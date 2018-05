Impianti sportivi. Castorina (Pd): «L’amministrazione Falcomatà sta attuando la promozione di una cittadinanza sportiva»

Reggio Calabria. «L’attività e la programmazione dell’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà sta ponendo delle basi solide per lo sviluppo della pratica sportiva e per la diffusione e valorizzazione degli eventi sportivi come momenti di socializzazione, promozione e sviluppo economico del territorio metropolitano». Lo dichiara il capogruppo Pd in consiglio comunale, nonché consigliere metropolitano Antonino Castorina, nel commentare la notizia della conclusione dei lavori della struttura dello Scatolone che presto sarà restituita ai cittadini. «L’amministrazione Falcomatà ha messo insieme tutte le energie ed i fondi possibili per recuperare spazi a sostegno dello sport» continua Castorina « ultimato lo Scatolone sarà adesso la volta della palestra di Archi che sarà oggetto di una importante opera di manutenzione le cui procedure di aggiudicazione sono state avviate».

«In particolare – conclude Castorina – l’azione complessiva si è diretta in un primo tempo verso attività di censimento degli impianti sportivi, per renderli più sostenibili e accoglienti per i cittadini, anche attraverso la diffusione di forme di gestione compartecipata». «Sono molti i cittadini che ricordano, anche attraverso i mezzi social, che sia lo Scatolone che la palestra di Archi hanno perso la loro funzionalità nel tempo a causa delle operazioni di accoglienza dei migranti che la Commissione straordinaria della città ha localizzato nelle palestre, quali luoghi deputati all’ ospitalità di urgenza» – aggiunge Castorina.

«Tuttavia, non solo l’amministrazione attuale sta restituendo spazi storici allo sport, pensiamo allo Scatolone che non è mai stato così bello, ma ricordo – conclude Castorina – come attraverso la promozione di una nuova cittadinanza sportiva si crea davvero quella coesione ed integrazione sociale che è un elemento fondamentale per lo sviluppo della nostra città ».