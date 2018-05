L’associazione BB-Reggio incontra il presidente di Camera di Commercio

Reggio Calabria. L’associazione BB-Reggio che raccoglie i bed and breakfast di Reggio Calabria comunica che oggi alle ore 11 terrà un incontro con il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, presso la locale sede della Camera di Commercio per discutere delle tematiche relative al turismo nella Città Metropolitana e nello specifico city tax, decoro urbano, trasporti e manifestazioni turistiche in vista della prossima stagione estiva. Sono invitati i titolari di strutture ricettive extra alberghiere che rappresentano la parte più importante della ospitalità a Reggio Calabria.