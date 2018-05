Museo diocesano. Domenica apertura straordinaria

Reggio Calabria. Domenica 13 maggio h 17-20 il Museo diocesano di Reggio Calabria propone un’apertura straordinaria per quanti vorranno conoscerne le collezioni. Ad accogliere i visitatori saranno gli studenti della classe III CT dell’Istituto Tecnico “Raffaele Piria” a conclusione dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro denominata “Incontriamoci al Diocesano” vissuta nel corrente anno scolastico.

Nell’ambito di un articolato percorso formativo, conclusosi entro dicembre, coordinati dai docenti Anna Benedetto e Letizia Ciancia e dal tutor Lucia Lojacono, direttore del Museo, i ragazzi hanno appreso contenuti inerenti la nascita di un Museo, temi e aspetti di un progetto museografico, arte e storia delle opere esposte e dei contesti di provenienza, potenziando le proprie capacità linguistiche ed espositive.

Da gennaio in poi, due volte al mese, in qualità di apprendisti ciceroni, hanno accompagnato in visita gli studenti delle Scuole Superiori cittadine. Domenica 13 maggio dalle 17 alle 20 sarà possibile, quindi, varcare la soglia del Cortile dell’Arcivescovado e scoprire l’ala tardo-settecentesca dell’antico Palazzo arcivescovile che ospita, al pianterreno, il Museo diocesano inaugurato nel 2010: un articolato percorso espositivo con una preziosa collezione di oreficerie e tessuti sacri, sculture e dipinti databili tra XV e XX secolo, esito di artisti napoletani e siciliani, ma anche d’Oltralpe.

Sarà possibile ammirare alcune inedite opere d’arte recentemente restaurate grazie all’8×1000 alla Chiesa cattolica: in particolare, per la prima volta esposto, un prezioso Arazzo in seta, straordinario esempio del gusto per le chinoiseries attestato in Italia dopo gli anni Trenta del Settecento, un tripudio di girali floreali con tulipani e rose, figure mitologiche, grifi alati, fauni e, al centro, un’affascinante scena figurata.