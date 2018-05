Premio Carlo V. Marco Siclari (FI): «Gesto del presidente Tajani dimostra la sua caratura morale»

Roma. «Quello fatto dal presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani è un gesto che merita un plauso. Devolvere i 30 mila euro del Premio Carlo V ai terremotati, da parte della massima espressione italiana nel Parlamento europeo, dimostra come il suo cuore sia sempre per l’Italia e i cittadini in difficoltà». Con queste parole il senatore Marco Siclari si congratula con il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ribadendo che «atti di solidarietà come questo dimostrano chi ha davvero a cuore le sorti del nostro paese. Pensare a chi vive nella sofferenza e nel bisogno è segno di grande umanità e umiltà, virtù che da sempre riconosco e ammiro nel Presidente Tajani. Sono grandi esempi di solidarietà e appartenenza e – ha concluso Siclari – seguendo questo esempio, possiamo dare all’UE la reale immagine dell’Italia, un paese fatto di persone di grande caratura che pensano prima a chi ha bisogno. Quello ottenuto dal Presidente Tajani è un premio importante nel panorama europeo, poiché si è saputo distinguere per aver difeso e tutelato l’interesse primario della democrazia di tutti i cittadini europei. Il premio viene assegnato ogni anno a una personalità che si adopera e dà un contributo allo sviluppo dei valori e dell’integrazione europei e da italiani non possiamo che essere orgogliosi di essere rappresentati in Europa da una personalità come Tajani che, in questi anni di presidenza, con il suo operato si è saputo distinguere meritando questo riconoscimento».