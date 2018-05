Presentazione del libro “Antichi passi” di Domenico Minuto e Alfonso Picone Chiodo

Reggio Calabria. Giovedì 10 maggio, presso l’Aula magna dell’Istituto Galileo Galilei, alle 17.30, verrà presentato il libro scritto a quattro mani da Domenico Minuto e Alfonso Picone Chiodo Antichi passi edito da Città del Sole.

Nella Regione dove gli studiosi e viaggiatori hanno lasciato pagine indimenticabili, gli autori prendono ancora un volta spunto dalla presenza sul territorio di alcuni religiosi inviati dalla Santa Sede per iniziare un viaggio intorno all’Aspromonte bello e selvaggio.

Gli inviati, tra questi un arcivescovo, avevano l’obiettivo di esaminare ed interrogare gli ultimi resti di una comunità monastica che aveva dato importanti segnali di vita ad una montagna desolata ed ora sembra conservare gli ultimi respiri.

Gli autori seguono questi cammini illustrando i particolari di quei paesaggi, manufatti e toponimi che lasciano senza fiato eche consolidano nella memoria di chi resta immagini d’arte, cultura e bellezze naturali inestimabili.

Il libro è un’occasione per trasferire agli amanti dell’arte e della natura immagini di luoghi incontaminati e rigeneranti che, come pagine di storia, sanno dare nuova forza a quanti vivono con convinzioni gli spazi del tempo presente.