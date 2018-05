Siclari (FI) promuove un incontro tra presidente Coni e società sportive reggine

Reggio Calabria. Lo sport come strumento di riscatto sociale e volano di sviluppo per Reggio Calabria. Con l’intento di portare al tavolo nazionale le istanze del mondo dello sport reggino il Senatore Marco Siclari, questa mattina, ha promosso un incontro tra il presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò e le più importanti società sportive reggine, tra cui Mimmo Praticò Presidente della Reggina, Igino Postorino presidente del circolo tennis Polimeni e Antonio Eraclini dell’Asc componente della commissione regionale dello sport. «Quest’incontro l’ho voluto da subito perché dobbiamo dare tutto il sostegno possibile a chi oggi si sta impegnando per mantenere a un buon livello lo sport che è, senza dubbio, l’elemento più importante e sano per la nostra città, per le famiglie e, soprattutto, per i giovani.

Perché crescendo con lo sport si cresce sani, lontani dai mali e dai vizi che spesso attraggono le nuove generazioni – ha dichiarato il Senatore Marco Siclari – Lo sport allontana dagli ambienti dove prolifera la criminalità perché fin da piccoli insegna a socializzare nel rispetto delle regole, a scoprire e accettare le proprie debolezze e la propria forza. Il confronto sportivo è sempre un confronto sano che serve a crescere e maturare in un contesto sociale integro. Gli imprenditori, che in un momento così difficile, si occupano di questo settore cercando di portare avanti le squadre storiche del nostro paese non devono sentirsi soli, devono sentirsi, invece, incoraggiati e sapere che le istituzioni sono dalla loro parte e siamo pronti a essere d’aiuto, per quello che ci compete, nei limiti del nostro ruolo istituzionale.

Abbiamo avviato questo percorso e lo allargheremo alle altre importanti realtà sportive presenti – ha concluso Siclari – per vedere se possono nascere dei progetti che valorizzano lo sport nel nostro territorio, per una sempre maggiore crescita culturale e sociale, perché sono convinto che lo sport aiuti lo sviluppo in questo senso. La nostra terra ha importanti realtà sportive che dimostrano ogni giorno come Reggio non sia solo criminalità ed è questo versante che dobbiamo aiutare e promuovere. Anche per questo sto ancora lavorando affinchè la l’America’s Cup faccia tappa nella nostra Reggio».

A margine dell’incontro tutti i presenti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa ribadendo la necessità di intensificare un confronto con le istituzioni. «Apprezzo molto l’iniziativa che il senatore Siclari ha organizzato con il presidente del Coni nazionale – ha dichiarato il presidente della Reggina, Mimmo Praticò – È stato un incontro cordiale e proficuo per le società presenti, perché riteniamo che le istituzioni debbano occuparsi dello sport reggino che, viste le grandi difficoltà, dovrebbe avere una voce importante, come in questo caso è stata per noi Siclari, che rappresenti le nostre istanze. Ringrazio il senatore per averci dato questo opportunità e permesso quest’incontro che, sono certo, darà i suoi frutti». Soddisfatto anche Eraclini che ha colto l’occasione per invitare il presidente Managò all’evento sportivo Swell organizzato dall’Asc che dall’8 al 10 giugno ospiterà tante discipline sportive e eccellenze del territorio a Sibari.

Non è mancato l’entusiasmo del presidente Postorino: «Grazie all’iniziativa del senatore Marco Siclari, che ha prima recepito alcune istanze delle più prestigiose società sportive della città, si è potuto avere un incontro molto proficuo con il massimo dirigente dello sport nazionale che ha prima voluto avere contezza dei problemi di diversa natura delle società. Dopo averci ascoltato, si è fatto carico delle nostre problematiche per risolverle accompagnando le società in questo percorso premiando la parte nobile dello sport che rappresentiamo, senza dimenticare la popolarità che le società hanno in città. Oltre la Reggina che è un simbolo per la città, il nostro circolo ha il maggior numero di iscritti in Italia e ha organizzato, in quasi 90 anni di storia diverse Coppe Davis e la finale della Fed Cup contro gli Stati Uniti, la prima volta in Italia. Ospita da diversi anni il master europeo giovanile con i campioni under 16 di 32 nazioni selezionando i migliori campioni, ha due squadre in serie A2 una maschile e una femminile – ha concluso Postorino – Il Presidente Managò, che già conosceva la storia del nostro circolo, vuole mettersi al nostro fianco per esaltarne le doti e risolvere i problemi che sono stati sottoposti alla sua attenzione e questo lo faremo insieme al presidente della Fit con il quale ci sarà un incontro successivo».

Quest’incontro arriva a poca distanza da quello che è accaduto alla Viola Basket che ha mortificato la città e il senatore che, comunque, rimane fiducioso nella giustizia e continuando a lavorare per lo sviluppo di Reggio anche verificando che ci siano le condizioni per l’America’s Cup.