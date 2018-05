Vibo Valentia. Ultimati gli incontri della sesta edizione del progetto “Educazione alla legalità economica”

Vibo Valentia. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno ultimato gli incontri, intrapresi con le scuole dislocate nella provincia di Vibo Valentia, avviati dalla Guardia di Finanza in sinergia con il M.I.U.R. nell’ambito della sesta edizione del progetto nazionale “Educazione alla Legalità Economica”. L’iniziativa svolta di concerto con l’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Vibo ha coinvolto, nel periodo febbraio/aprile del corrente anno, quasi 600 alunni. Il messaggio loro diretto è stato quello diffondere la cultura della legalità e della corretta informazione sul piano economico e finanziario. Nell’ambito delle sei edizioni del progetto finora eseguite, i finanzieri di Vibo Valentia hanno avuto modo di incontrare diverse migliaia di studenti frequentanti sia Istituti della città di Vibo, sia scuole situate in zone costiere ed interne, dedicandosi, altrettanto equamente, ad istituzioni scolastiche primarie ed a scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di poter diffondere in modo capillare e nei giovani di ogni età il concetto di legalità economica, anche alla luce dell’attuale momento di difficoltà attraversato dal Paese. Particolarmente apprezzati sono risultati sia gli strumenti multimediali utilizzati, vicini alle esigenze e modalità di comunicazione dei giovani e ben adeguati ai diversi livelli di scolarizzazione, sia il metodo comunicativo seguito dai militari che hanno valorizzato il messaggio del progetto facendo degli esempi concreti e dì attualità, suscitando sempre un vivace dibattito con gli alunni e con i docenti. I Finanzieri vibonesi hanno potuto così aiutare gli studenti interessati dall’iniziativa a consolidare il valore della legalità economica, con particolare riferimento all’attività svolta dal Corpo a contrasto dell’evasione fiscale, dello sperpero di denaro pubblico, della contraffazione, delle violazioni dei diritti di autore, degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti ed, in genere, di ogni forma di criminalità economico-finanziaria. Gli incontri effettuati hanno consentito altresì di avvicinare ulteriormente gli alunni vibonesi, piccoli e grandi, all’universo in cui opera la Guardia di Finanza e gli incontri con i diplomandi sono serviti anche come orientamento; sono stati, infatti, pubblicizzati gli ultimi concorsi che la Guardia di Finanza ha bandito per l’Accademia e per la Scuola Marescialli.