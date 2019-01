Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, la Squadra Mobile – Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, unitamente a personale dell’Ufficio Volanti, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di Massimo Bevilacqua, classe 1976, e Andrea Amato, classe 1992, indagati per furto in appartamento.

I fatti risalgono al mese di luglio di quest’anno e sono stati ricostruiti dagli investigatori della Squadra Mobile diretta dal primo dirigente Francesco Rattà nell’ambito delle indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Procuratore Diego Capece Minutolo. Gli inquirenti hanno accertato che Massimo Bevilacqua ed Andrea Amato, in pieno giorno, dopo aver sfondato con un calcio la porta di ingresso dell’abitazione di una donna anziana (che in quel momento non era in casa) ed esservisi introdotti, si sono impossessati di una somma di denaro pari a 300,00 euro in contanti, di un computer e di diversi preziosi. Determinante, per la ricostruzione dei fatti, è stata la minuziosa attività investigativa effettuata dal personale della Squadra Mobile, che ha consentito di identificare, nei soggetti tratti in arresto, gli autori del furto. Dopo le formalità di rito conseguenti all’arresto, Massimo Bevilacqua è stato condotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria, dove il provvedimento restrittivo è stato notificato ad Andrea Amato, ivi detenuto per altra causa.