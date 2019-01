San Ferdinando (Reggio Calabria). Dieci baracche sono andate distrutte dal fuoco a causa di un incendio di rifiuti sviluppatosi nella serata di ieri nella baraccopoli di San Ferdinando. L’incendio, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, è divampato nella parte perimetrale della baraccopoli. Quaranta cittadini extracomunitari che dimoravano nelle baracche distrutte sono stati collocati immediatamente nella nuova tendopoli. Non risultano feriti. Lo scorso 2 dicembre era morto un ragazzo di diciotto anni del Gambia, Suruwa Jaiteh, a causa di un incendio divampato sempre nella baraccopoli, mentre a gennaio scorso era morta una donna nigeriana di 26 anni, Becky Moses, in un incendio che poi si scoprì di natura dolosa.

Decisivo per evitare danni più ingenti è stato il dispositivo d’emergenza che vede il presidio fisso dei vigili del fuoco dispiegato nelle immediate vicinanze. I pompieri sono intervenuti immediatamente insieme a personale delle forze di polizia.