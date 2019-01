Reggio Calabria. Il Dipartimento DiGiES della Mediterranea di Reggio Calabria e il Decisions_LAB presentano la IIIa edizione del Corso di Alta Formazione in Project Management propedeutico all’acquisizione della certificazione ISIPM-Base©, tenuto da docenti accreditati presso ISIPM (Istituto Italiano di Project Management).

Il percorso formativo è stato concepito con un taglio pratico, finalizzato alla verifica dell’apprendimento di quanto trattato attraverso lavori di gruppo, esempi pratici, simulazioni e test situazionali.

Il Corso di Alta Formazione in Project Management mira a trasferire ai partecipanti un livello di conoscenze delle tecniche di Project Management tale da consentire di applicare le best practices apprese a vari contesti progettuali e di sostenere l’esame per la certificazione ISIPM- Base©.

Il Corso di Alta Formazione – dichiara il Prof. Ferrara Direttore del Dipartimento DiGiES – tratta lo studio di argomenti relativi alle tecniche di Project Management e alle competenze trasversali che un buon Project Manager dovrebbe possedere per gestire al meglio i progetti e i gruppi di lavoro e di fornire una base solida per intraprendere un percorso professionale da Project Manager.

Al Corso di Alta Formazione in Project Management possono partecipare coloro che sono in possesso del titolo studio:

– Laurea (Triennale, Specialistica, Magistrale e Vecchio Ordinamento)

– Titoli di studio rilasciati da Università straniere, presentando il titolo di laurea corredato di traduzione ufficiale in lingua

La IIIa edizione del Corso di Alta Formazione si svolgerà nell’ anno accademico 2018-2019 per una durata complessiva di 24 ore.

Il Corso di Alta Formazione in Project Management sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti e un massimo di 50 partecipanti per uno svolgimento ottimale delle attività didattiche.

Ai corsisti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni (17 ore di lezioni frontali), sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le lezioni si svolgeranno, presso i locali del Dipartimento DiGiES dell’Università Merditerranea, nelle giornate di venerdì e sabato: 29, 30 marzo e 5, 6, 12 aprile 2019.

Data di scadenza bando 25 febbraio 2019.

Il Bando è scaricabile, dal sito internet:

– DiGiES http://www.digies.unirc.it

– DECISIONS Lab http://www.decisionslab.unirc.it/

Per ulteriori informazioni Segreteria amministrativa Dipartimento DiGiES Telefono: 0965/1695401 Sito Web www.digies.unirc.it e www.decisionslab.unirc.it/; e-mail: [email protected]