Reggio Calabria può coccolare una nuova nonnina centenaria. Il 6 gennaio, nel giorno in cui i bambini aspettano la calza della Befana, ha spento cento candeline Maria Mazzacuva. Nata il 6 gennaio del 1919, è una reggina doc e vive in riva allo Stretto dal giorno della sua nascita.

Per Maria Mazzacuva è stata organizzata una festa di compleanno presso la casa famiglia “La Margherita”, diretta da Domenica La Rocca, che ospita diversi anziani presso le sue strutture operative lungo il Viale Aldo Moro di Reggio Calabria. Insieme alla nonnina hanno festeggiato il traguardo raggiunto i familiari, i conoscenti e tanti amici.