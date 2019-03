Reggio Calabria. Ciro Russo è stato catturato dalla Polizia di Stato in via Melacrino, era in pizzeria. Non si era allontanato da Reggio Calabria l’uomo che ieri ha dato fuoco alla ex moglie in via Frangipane. Agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Ercolano, era evaso e aveva percorso 500 km per giungere a Reggio Calabria e mettere a segno la barbara aggressione ai danni della ex moglie, cosparsa di benzina, cui poi ha dato fuoco, in auto davanti a una scuola. Dopo l’aggressione era fuggito su un’auto rinvenuta poi ieri pomeriggio dalla Polizia in via Trieste. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La donna è ricoverata in un centro grandi ustionati in Puglia.