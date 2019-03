Vibo Valentia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha promosso, in tutto il territorio nazionale, l’operazione “Periferie Sicure”, volta al contrasto dell’illegalità diffusa. Due le direttrici tracciate dalle direttive dipartimentali: controllo del territorio nelle aree urbane di maggior degrado, volto prevalentemente al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ed impulso agli interventi di natura amministrativa presso esercizi commerciali, attività sottoposte a licenza di polizia, aree interessate dalla “movida” e locali di intrattenimento. Nella provincia di Vibo Valentia le attività sono state effettuate dal 4 al 9 marzo.

Rilevanti i risultati conseguiti in entrambi i settori d’intervento da parte della Polizia di Stato, che ha operato prevalentemente sul territorio del capoluogo impiegando, volta per volta, personale della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Squadra Volante e Unità Cinofile antidroga), della Squadra Amministrativa, del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Occidentale”.

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha consentito l’arresto in flagranza di un cinquantacinquenne pregiudicato, trovato in possesso di undici dosi di cocaina e due bilancini di precisione, oltre che di rinvenire e sequestrare circa cento grammi di marijuana.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi, tre locali pubblici sono stati controllati, in sinergia con Militari del Gruppo Guardia di Finanza di Vibo Valentia: due le violazioni accertate in uno di essi, per le quali sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 11.000 euro ed è stato sottoposto a sequestro un apparecchio “new slot”.

Altri controlli, attuati dalla Squadra Amministrativa, hanno evidenziato diverse irregolarità: in un noto pub cittadino sono state rilevate violazioni per la mancata esposizione del listino prezzi, la mancata affissione dei cartelli indicanti gli orari di apertura/chiusura al pubblico e delle turnazioni settimanali, l’omessa installazione della strumentazione utile a rilevare il tasso alcoolemico, la mancata compilazione delle schede di autocontrollo sanitario (HCCP), l’assenza delle prescritte certificazioni sanitarie per la manipolazione e somministrazione di alimenti; il titolare di una sala scommesse è stato sanzionato per il mancato rispetto degli orari di apertura ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver adibito alla gestione della sala scommesse un soggetto privo di autorizzazione di Polizia. In seguito a tali attività sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 22.000 euro.

Gravi irregolarità ed illeciti nella gestione dei depositi di esplosivo hanno condotto alla redazione di dettagliate istruttorie che, trasmesse alla Prefettura di Vibo Valentia, hanno determinato il Prefetto ad emanare un provvedimento di sospensione e tre provvedimenti di revoca delle relative licenze; analogamente, i controlli svolti nei confronti di una armeria cittadina hanno indotto il Questore ed il Prefetto alla revoca delle licenze di polizia occorrenti per la gestione dell’attività commerciale, determinandone così la cessazione.