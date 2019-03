Reggio Calabria. “Primum non nocere, secundum accendere il computer”. Al Pronto Soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria da stamattina i computer sono bloccati e i medici non possono visitare i pazienti.

Circostanza che ci è stata confermata da un medico: «Da quando ho preso servizio ho trovato i computer già bloccati, abbiamo avvisato e ci hanno detto che “stiamo lavorando” per ripristinare i computer. I pazienti sono in attesa di essere registrati”. Alcuni attendono dalle 10.30 di essere visitati. Il medico, però, ci assicura che pazienti in codice rosso, cioè quelli più gravi, vengono comunque accettati e visitati in Pronto Soccorso.

Tra i tanti pazienti in attesa di essere visitati c’è anche il vigile urbano, S.S. di 43 anni, che oggi alle 11.15 è stato investito da un anziano il quale ha forzato le transenne in un tratto di strada in cui sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale ad Archi.

Fabio Papalia