Reggio Calabria. Il deputato lombardo Cristian Invernizzi è stato indicato dai vertici della Lega per affiancare il collega Domenico Furgiuele nell’organizzazione del partito in Calabria. L’incarico ancora non formalizzato sarà da intendere, secondo quanto appreso dalla Dire da fonti locali della Lega, come un mandato esplorativo per Invernizzi chiamato a capire sui territori come costruire un nuovo gruppo dirigente in grado di consolidare il partito nelle cinque province e farlo partecipare al dibattito politico, in vista delle imminenti elezioni europee e amministrative.