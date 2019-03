Reggio Calabria. Nel pomeriggio di domani, sabato 16 marzo, alle 17,30, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria (con accesso da Via Cardinale Portanova), si svolgerà l’incontro “Economia disarmata. Costruiamo insieme la pace”. L’incontro, promosso dal Laboratorio politico Patto Civico, vede quale relatore il giornalista di Città Nuova, Carlo Cefaloni, esperto in materia, che partecipa a diverse reti sociali attive su politiche di pace, ambiente, lavoro e legalità ed è tra i promotori di Slot Mob.

Carlo Cefaloni, ha seguito dall’inizio il percorso che ha portato alla cd Mozione Assisi, prendendo il nome dal Comune che per primo l’ha adottata e che ha ottenuto il titolo di Città per la fraternità nel 2017. Il Sindaco di Assisi, ing. prof. Stefania Proietti – da quest’anno anche Vice Presidente dell’Associazione Città per la Fraternità – interverrà quale rappresentante del comune che è riuscito a rompere il muro della complicità e dell’indifferenza dimostrando che la pace va costruita con azioni concrete. La scelta del tema muove dall’esigenza di affrontare un argomento attuale ed urgente, nella convinzione che proprio il dibattito pubblico può contribuire a promuovere un’economia di giustizia, rifiutando la vendita di armi ai Paesi in guerra e promuovendo piani di riconversione industriale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “Tante Agorà in una sola città – Costruiamo insieme la città metropolitana”, avviato da tempo insieme a cittadini ed associazioni.