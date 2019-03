San Luca (Reggio Calabria). «Il Cimitero di San Luca è ormai da troppo tempo in uno stato di abbandono pietoso. Le manutenzioni sono inesistenti, questo luogo non riceve la giusta attenzione da parte dell’amministrazione comunale da anni». Lo afferma Francesco Anoldo candidato a Sindaco del Comune aspromontano.

«Gli edifici dove vengono posti i loculi – ha dichiarato Francesco Anoldo – sono letteralmente al collasso, verde incolto, viali dissestati, guano che ricopre le tombe, ma la vergogna sembra senza fine alcuni punti all’interno del cimitero dove addirittura basta un po’ di pioggia per rendere il tutto in una vera e propria situazione da film horror».

«Servono interventi urgenti – chiede a gran voce il candidato a Sindaco del Borgo Aspromontano – sia da un punto di vista della messa in sicurezza, sia da un punto di vista di pulizia e decoro questa vergogna che si trascina da troppo, troppo tempo, e che rimane a oggi un’offesa per i morti e per i propri cari».