Reggio Calabria. Nel corso degli ultimi mesi, sono stati intensificati i controlli stradali in ambito portuale da parte della Capitaneria di Porto e dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria. Numerosi i posti di controllo effettuati e le sanzioni elevate.

L’attività congiunta ha avuto come obiettivo principale la verifica del rispetto dei limiti di velocità tramite postazioni temporanee telelaser. Sono stati posti a verifiche oltre 100 veicoli, effettuate 18 sanzioni amministrative per eccesso di velocità (il limite di velocità all’interno del Porto è di 30 km/h nell’area più esterna e di 20 km/h nell’area commerciale) e 54 sanzioni amministrative per divieto di sosta in aree operative del porto, che impedivano il regolare svolgersi delle attività portuali, per un ammontare di oltre 7.000 euro.

Al fine di garantire la sicurezza delle attività marittime esercitate, il porto è sottoposto ad una specifica disciplina per l’accesso e la circolazione (Ordinanza n. 49/2013 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria). In tale ambito sono stati numerosi controlli allo scopo di verificare il regolare accesso in porto e sono stati sanzionati nove soggetti intenti alla pesca sportiva in zone vietate con conseguente sequestro dell’attrezzatura.

La sinergia tra la Guardia Costiera e Polizia Stradale continuerà senza sosta a garanzia della legalità e della sicurezza.