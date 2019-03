Reggio Calabria. Dal 21 al 24 marzo, all’interno della galleria di Palazzo San Giorgio, si terrà “Borghi, paesaggi, folclore e tradizioni della Calabria”, la collettiva fotografica organizzata dal Dopolavoro Ferroviario e dal Gruppo fotografico “Fata Morgana”.

Dopodomami, mercoledì 20 marzo, alle ore 10:00, presso il salone del Dlf di via Caprera, verrà presentata in conferenza stampa la rassegna che vedrà come protagoniste le istantanee dei fotografi Antonello Diano, Santo Federico, Aldo Fiorenza, Davide Galimi, Pina Gullí, Laura Luvará, Carlo Laro, Salvatore Pirino, Giuseppe Romeo, Sebastiano Romeo e Gianni Vittorio.

Ad illustrare ai giornalisti l’evento, che vede il patrocinio di Unione italiana fotoamatori, Comune, Rotary Club Reggio Calabria Sud, Rotaract Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” e Rotary Amatrice Italia E-Club, saranno Franco De Marco, presidente del Dlf, Nino Malara, consigliere nazionale e responsabile cultura del Dlf Nino Malara, Franco Arcidiaco, delegato del sindaco alla cultura, Antonio Calabrò, presidente dell’associazione culturale “L’Amaca”, Giuseppe Romeo e Santo Federico, componenti del gruppo fotografico del Dlf.