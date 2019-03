Reggio Calabria. L’assessore all’ambiente Giovanni Muraca e il vice sindaco con delega ai Patti per il Sud Armando Neri comunicano che nel corso dell’ultima seduta di giunta comunale l’esecutivo Falcomatà ha “approvato due provvedimenti strategici per la città di Reggio Calabria in ambito di programmazione di sviluppo urbano sostenibile.”

Si tratta della progettazione definita-esecutiva degli Orti urbani e dell’avvio del Master Plan, “uno strumento di natura non obbligatoria per il comune che però nasce con lo scopo di definire un quadro di riferimento condiviso sia strategico che progettuale per le politiche urbane e la sostenibilità in città”.

“Si tratta – affermano i due componenti dell’esecutivo – del completamento di un processo di pianificazione coerente con i principi di governance urbana e territoriale propri della programmazione e dell’indirizzo dell’amministrazione Falcomatà”.

“Grazie a queste ulteriori misure finanziate dai Patti per il Sud, si assicura alla città: con gli orti urbani uno strumento di sviluppo sostenibile e condivisione sociale, con l’avvio del Master Plan una programmazione che assicuri la partecipazione di tutti gli attori locali per la individuazione degli strumenti, le priorità di intervento e per una visione condivisa del futuro” concludono Neri e Muraca.