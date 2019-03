Reggio Calabria. Domenica 24 marzo, alle ore 18, la Città Metropolitana di Reggio Calabria dà appuntamento ai cittadini al Teatro Francesco Cilea per il concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, diretta dal Maestro Johan De Meij.

Il Concerto, patrocinato da Comune e Città Metropolitana, è ad ingresso libero, e assume rilevanza particolare in quanto, oltre che per il suo spessore culturale ed artistico, vuole essere un’occasione per sostenere, con una libera offerta, la preziosa ed impagabile attività dell’ Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria che opera con enormi sforzi e sacrifici.

L’auspicio è di una significativa partecipazione di pubblico al Concerto, non solo per la fruizione di una serata di buona musica, con la presenza di un Maestro di chiara fama mondiale, quale Johan De Meij, ma anche per promuovere la solidarietà all’Hospice “Via delle stelle” e, di riflesso, ai malati che ad esso sono affidati.