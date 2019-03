Catanzaro. L’associazione MOICA – Gruppo Reg. Calabria – pres. Avv. Giusy Pino e Centro d’Ascolto Stella del Mare – pres. dott.ssa Stefania Mandaliti -, ha indetto una giornata studio intitolata “Arte è Donna” in data 20 marzo, patrocinata dall’Amministrazione Provinciale, dall’Amministrazione Comunale, fortemente voluta dall’Assessore alle Pari opportunità del Comune dott.ssa Nuccia CARROZZA e dall’ avv. Teresa Matacera, sempre sensibile agli studi e alle questioni di genere.

In tale occasione prende avvio presso il MARCA – Museo delle Arti di Catanzaro NON PERVENUTE, un ciclo di incontri a cura di Simona Caramia, Francesca Giordano e Veronica Montanino, in collaborazione con la Fondazione Rocco Guglielmo, che da marzo a giugno sarà un appuntamento fisso, per dare voce alle ricerche delle numerose donne dimenticate dalla storia.

Appuratane la presenza ovvero il valore dei loro contributi culturali nel corso dei secoli, sembra chiaro che le donne hanno fronteggiato una duplice disparità: la maggiore fatica per il riconoscimento dello status di artista e l’oblio storiografico.

A tali disparità, gli anni Settanta dello scorso secolo hanno provato a porre rimedio: sono anni in cui le donne rivendicavano a gran voce il loro posto nel mondo, in cui supplivano all’oscurantismo attraverso azioni, impegno politico, sollevando quesiti, proponendo studi di genere e mappature del passato, tale che si mostrasse l’ostilità incontrata, radicata in pregiudizi biologici irrigiditi, tramutati in presunte verità esistenziali.

NON PERVENUTE vuole interrogare il vuoto storiografico: nel primo incontro si susseguiranno gli interventi delle tre curatrici, alla presenza di Rocco Guglielmo, Presidente dell’omonima Fondazione. Rimarcando la presenza e analizzando la sparizione, si giungerà alla “scoperta” delle opere di tre donne artiste – non pervenute – presenti nella collezione permanente del MARCA.