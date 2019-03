San Fili (Cosenza). La strada statale 107 “Silana Crotonese” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località San Fili (km 16,400) in provincia di Cosenza, a causa di incidente.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro che ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale ha provocato il ferimento di tre persone. Per consentire l’intervento dell’elisoccorso il traffico al momento viene deviato al km 15,500 in località San Fili e al km 18,300 a Rende.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.