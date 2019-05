Montebello Jonico (Reggio Calabria). Il match disputato martedì 14 ha garantito ai Giovanissimi U15 dell’A.S.D. Calcio Saline Joniche l’accesso alla finale provinciale. I ragazzi, capitanati dal mister Salvatore Ritorto, hanno dimostrato grande carattere e determinazione fino al termine della gara giocando al meglio delle proprie possibilità. La vittoria, infatti, è arrivata ai tempi supplementari a 2 minuti dal fischio finale. Grande apprezzamento da parte di tutta l’A.S.D. Calcio Saline Joniche che ringrazia le famiglie che con spendita di tempo e di sacrifici permettono ai ragazzi di rincorrere il loro sogno calcistico.

Dunque prossimo appuntamento FIGC Finale Provinciale Under 15 da giocare il 23 maggio ore 16 presso lo stadio Campoli di Bocale contro il Gallico-Catona. Le soddisfazioni per la Calcistica Salinese continuano anche per quanto riguarda le altre categorie. Il 25 e 26 maggio a Paola sotto la guida del mister Franco Chirico si disputeranno le finali regionali della Calabria CSI Under 14.

Appuntamento ancora a Cattolica giorni 6,7,8 settembre per la finale nazionale ASC categoria Allievi accompagnati dal mister Giovanni Verduci. Ottimo lavoro anche di mister Giuseppe Verduci nella categoria Pulcini e di mister Francesco Suraci nella categoria Primi Calci. Non resta che augurare un grandissimo in bocca a lupo a tutti gli iscritti.