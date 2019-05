Gioia Tauro (Reggio Calabria). Domenica sera, a Gioia Tauro, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato Michele Galati, 72enne, già noto alle forze di polizia, in quanto resosi responsabile dei reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

In particolare, l’uomo, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale effettuato dai militari dell’Arma in zona Marina di Gioia Tauro, avrebbe iniziato ad inveire con veemenza contro gli operanti proferendo nei loro confronti frasi ingiuriose e minacciandoli verbalmente anche allo scopo di sottrarsi alle operazioni di identificazione.

Per questo motivo, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro ove è stato dichiarato in stato di arresto e condotto, all’esito delle formalità di rito, presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria palmese che, nella giornata di ieri, ha convalidato l’arresto disponendo a suo carico l’applicazione della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.