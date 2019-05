Reggio Calabria. Un altro provvedimento di D.A.SPO. è stato emesso dal questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, che grande attenzione ha posto alla necessità di assicurare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive il rispetto e la correttezza dei comportamenti di tutti i partecipanti.

Il provvedimento è stato disposto nei confronti di D. M. G. cl.’96, giocatore della compagine calcistica della “A.C. Locri 1909” che, al termine dell’incontro di calcio disputato presso lo stadio comunale di Locri (RC) il 14.04.19 con la “A.S. Igea Virtus”, valevole per il Campionato di Serie “D” Girone I, si è reso responsabile di una condotta oltraggiosa nei confronti delle forze dell’ordine.

Il calciatore, qualche minuto dopo il termine dell’incontro, nonostante non fosse indicato nella distinta dell’arbitro come giocatore disponibile per la predetta partita, tentava di entrare indebitamente nell’area degli spogliatoi e, al legittimo rifiuto opposto dal personale della Polizia di Stato, reagiva con spinte e frasi oltraggiose.

Con il provvedimento, emesso per la durata di un anno, è stato altresì prescritto l’obbligo di presentazione presso il competente ufficio di polizia, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “A.C. Locri 1909”.

La Polizia di Stato, nella più ampia ottica di recupero della dimensione sociale del calcio quale sport che possa essere fonte di passione, divertimento e partecipazione, e nel perseguire l’obiettivo di educare innanzitutto i praticanti al rispetto dei veri valori dello sport, ribadisce, con l’adozione dei citati provvedimenti, la ferma volontà di bandire dalle manifestazioni sportive ogni forma di violenza, discriminazione e intemperanza da chiunque commessa, siano essi tifosi o appartenenti alle compagini sportive.