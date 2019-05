Catanzaro. “Si è tentato di presentare il Decreto sulla Sanità in Calabria come un provvedimento di portata risolutiva

dei problemi della Sanità calabrese ma, in realtà, esso ha il solo scopo di mettere le nomine dei Commissari delle Aziende sanitarie in capo al Governo con la possibilità di derogare dalle norme e dalle regole previste per tutte le altre Regioni dell’Italia. Durante la discussione parlamentare è emerso quanto da noi evidenziato nel corso dell’audizione in Commissione ovvero la incongruenza ed assoluta inadeguatezza di un provvedimento che non contribuirà ad affrontare i problemi della Sanità calabrese ma contribuirà ad aggravarli”. E’ quanto afferma, in una nota il presidente della Regione Mario Oliverio.