Campo Calabro (Reggio Calabria). Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Campo Calabro hanno arrestato Domenico Di Miceli, 42enne reggino, elettricista, incensurato. In particolare, i Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale in via Largo Bologna di Campo Calabro, hanno intimato l’alt all’uomo, alla guida della sua Fiat Panda.

Al momento del fermo, dall’interno dell’auto fuoriusciva un odore intenso ed acre verosimilmente di sostanza stupefacente. A tale evidenza, i militari dell’Arma hanno deciso di approfondire il controllo e hanno trovato così, nascosta sotto il sedile anteriore destro, oltre mezzo chilo di marijuana, insieme a quasi 50 semi di cannabis indica e qualche grammo di hashish.

La droga che era già suddivisa in dosi pronta per essere smerciata nelle piazze di spaccio reggine, è stata sequestrata in attesa di essere trasmessa al RIS di Messina per le analisi del caso, mentre l’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione di Campo Calabro in attesa del rito direttissimo.