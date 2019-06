Montebello Jonico (Reggio Calabria). Lo scorso 23 maggio si è disputata la tanto attesa finale FIGC provinciale Under 14 tra i giovanissimi del Saline e i colleghi del Gallico-Catona. Sin dal fischio di inizio i ragazzi di entrambe le compagini hanno manifestato grinta e nervi salvi lasciando presagire una gara senza tregua. Il primo tempo si attesta sull’1 a 1 grazie alla palla mandata in rete da Giovanni Franzò. Il secondo tempo vede il gol Rocco Franzò che permette alla squadra di finire la partita in pareggio 2 a 2.

Si arriva così, secondo regolamento, direttamente ai calci di rigore, affrontati da tutti i calciatori di Saline con coraggio da leoni grazie al tifo del numeroso pubblico presente e alle dritte tecniche del mister Salvatore Ritorto.

Ed infatti la tecnica non tarda ad arrivare con una splendida parata del portiere Giandomenico Pascone che consente così di portare a casa il titolo di campioni provinciali, guadagnando l’accesso all’iscrizione alla fase regionale.

Nella foto da sinistra: Antonio Mallamaci, Carmelo Romano, Giovanni Franzò, Alessandro Sgrò, Matteo Zagami, Giovanni Mallimaci, Francesco Morabito, Cosimo Verderame,Rocco Franco Franzò, Andrea Karol Spinola, Davide Sgrò, Giacinto Branca, Leo Romeo, Giandomenico Pascone, Fabrizio Sapone, Marco Zagami, Antonio Latella, il mister Salvatore Ritorto, il dirigente accompagnatore Eugenio Benedetto.