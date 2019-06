Reggio Calabria. «Dopo quattro anni e mezzo di Amministrazione, il Sindaco continua solo ad annunciare opere che in un futuro (non noto) si realizzeranno. Quattro anni e mezzo di chiacchiere cicliche che si sono ripetute ai danni di una Città che ha ormai toccato il fondo in termini di degrado». A contare gli anni, i mesi, i giorni e i minuti, sono i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia: Mary Caracciolo (capogruppo), Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano, Giuseppe D’Ascoli.

«Ogni anno – proseguono gli azzurri puntualmente a Giugno il Sindaco annuncia nuovi interventi sul lido Comunale, che allo

stesso modo puntualmente vengono disattesi e lasciano lo spazio all’impietoso giudizio dell’ARPACAL che ci condanna ad un divieto di balneazione ormai permanente.

Il Lido Comunale rappresenta oggi la Città di Reggio Calabria, bistrattata e umiliata da un Sindaco, distaccato dalla realtà.

Nonostante l’ARPAcAL dal 2014 abbia allertato il Comune chiedendo interventi urgenti per sanare la situazione pericolosissima che si era venuta a creare nelle acque del lido comunale e del litorale cittadino, ma il Sindaco non ha preso alcun provvedimento se non quello di continuare a consentire l’affitto delle cabine al lido comunale per fruire di un mare evidentemente non balneabile».

«Prosegue la strada – concludono i forzisti – verso il baratro visto che nonostante il rimpasto di deleghe a tutt’oggi manca un assessore al turismo e se ancora purtroppo l’unica misura volta al turismo è l’istituzione dell’ingiustificata tassa di soggiorno (che dovrebbe essere eliminata), in una Città che invece di attirare respinge i turisti chiedendo un’ulteriore tassa e non fornendo servizi».