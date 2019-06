Reggio Calabria. «Non capiamo quale sia il problema della mancata raccolta dei rifiuti a Mosorrofa, rifiuti che con i cassonetti strapieni, purtroppo vengono accatastati al di fuori degli stessi e ovviamente la maggior parte vengono “spaccati” dai gatti e cani randagi (randagismo molto attivo qui a Mosorrofa) per potersi cibare». È quanto afferma in una nota il presidente di Forza Reggio, Demetrio Stellittano.

«È da sabato scorso – prosegue – che la raccolta non avviene e già da oggi a distanza si sente un odore

nauseante grazie anche alle alte temperature di questi giorni. Vogliamo precisare a tutti inclusa l’amministrazione comunale che qui a Mosorrofa non ci sentiamo affatto “lordazzi” come continuano a esternare e dire nelle interviste che devono fare multe e più controlli, non serve a risolvere questa grande emergenza».

«Emergenza – conclude Stellittano – che ha visto la settimana scorsa evolversi con due grandi incendi, quindi perché non provvedono anche a fare i controlli su AVR che non passa a svuotare i cassonetti provocando il propagarsi di rifiuti in mezzo alla strada che porta poi all’arrivo di ruspe e camion per poter raccogliere tutto con un aggravio di spese a noi cittadini».