Reggio Calabria. Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, è divampato un incendio in un appartamento sito al primo piano di un’abitazione ubicata nei pressi di Parco Caserta. L’incendio è stato segnalato al centralino dei vigili del fuoco intorno alle ore 14:00. Al momento non risultano persone ferite o evacuate ad eccezione della famiglia occupante l’appartamento interessato dall’incendio.

In seguito alla segnalazione, una squadra di vigili del fuoco affiancata da un’autoscala, un’autobotte ed un carro bombole, si è recata tempestivamente sul luogo colpito dall’incendio per spegnere i focolai presenti all’interno dell’appartamento. Data la criticità della situazione, è stato richiesto nell’immediato l’intervento del personale medico sanitario del 118.

Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco sono stati evitati gravi danni all’immobile. L’appartamento attualmente risulta non fruibile sia per lo scorticamento in alcuni punti della parte inferiore delle pignatte dei solai sia per il danneggiamento degli impianti.