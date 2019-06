Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, mentre gli agenti della Polizia municipale erano impegnati ad effettuare un’operazione di ripristino di decoro urbano finalizzato allo sgombero di un immobile comunale denominato ‘Girasole’, hanno sorpreso un uomo che occupava abusivamente un’area dell’immobile.

Nel dettaglio, durante il sopralluogo effettuato dagli agenti, all’interno dello stabile è stato sorpreso un cittadino rumeno pluripregiudicato. L’uomo è stato inizialmente fermato dagli stessi agenti per effettuare come prassi l’identificazione. Successivamente, dopo le formalità di rito, presso la Questura è stato posto in libertà e deferito a piede libero per occupazione abusiva. Sull’individuo inoltre gravava una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella giornata di oggi all’individuo denunciato è stato notificato un foglio di via obbligatorio.