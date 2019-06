Catanzaro. A seguito di alcuni lavori è stata indetta la limitazione al transito veicolare lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’ nel territorio comunale di Catanzaro e lungo la strada di rientro SP 3 ‘Ex ‘Aspromonte Jonico’ in provincia di Reggio Calabria.

Per consentire la riparazione di un guasto segnalato agli apparati di copertura del segnale telefonico all’interno della galleria ‘Sansinato’, a partire dal 24 giugno e fino al 5 luglio 2019, nella fascia oraria tra le ore 09:00 e le ore 17:00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dal km 29,900 al km 30,400 sarà in vigore il divieto di sorpasso, il restringimento della carreggiata in direzione Lamezia Terme ed il limite di velocità di 40 km/h.

Per garantire l’esecuzione dei lavori previsti dall’Accordo Quadro triennale riguardanti la manutenzione straordinaria della strada rientrata in gestione Anas, la SP 3 ‘Ex SS Aspromonte Jonico’, saranno in vigore alcune limitazioni al transito veicolare tra i territori comunali di Cosoleto, Sinopoli, S. Eufemia d’Aspromonte e Scilla in provincia di Reggio Calabria.

Fino al 3 novembre 2019 sarà in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal km 0,000 al km 21,500, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:30 e le ore 19:30 ad esclusione dei giorni festivi.

