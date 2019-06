Soverato (Catanzaro). Uno degli ultimi appuntamenti dell’edizione 2019 della Summer Arena, sarà l’atteso concerto di Fiorella Mannoia. L’area al campo Marino di Soverato gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che ne cura anche la programmazione degli eventi, ospiterà infatti il 22 agosto l’unica data calabrese del tour “Personale”, il nuovo atteso album di inediti che uscirà ufficialmente il prossimo 29 marzo. Disponibile in versione CD, in vinile e in digitale “Personale” , il nuovo album di Fiorella Mannoia, è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Preziosa e variegata la scelta degli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (autore e interprete di un duetto con Fiorella in dialetto napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia.

L’album è anche – come dichiara l’artista – una « piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.