Reggio Calabria. Giuseppe Cortese detto “Pino”, 53enne di Gioia Tauro, tra i 31 destinatari di misura cautelare nell’ambito dell’operazione Edera, condotta ieri dal Ros, è stato arrestato ieri dalla polizia dell’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità organizzata.

L’uomo, raggiunto da misura cautelare della custodia in carcere, è stato presentato stamattina presso la procura di Digione (Côte d’Or). Giuseppe Cortese è stato arrestato con un mandato di arresto europeo, spiccato nei confronti di 31 presunti membri di quattro gruppi specializzati nell’importazione di cocaina colombiana.

Tutto è stato fatto – riferisce il quotidiano francese Le Parisien – nella massima segretezza: martedì alle 3 del mattino, la polizia italiana trasmette l’ordine di arrestare l’uomo presso l’Ufficio centrale di lotta contro il crimine organizzato (OCLCO) a Nanterre (Hauts-de-Seine) e indica che Giuseppe Cortese, è in Francia diretto in Svizzera.

Gli investigatori del BNRF individuano la sua Porsche 911 dalle parti di Mâcon. Una squadra della Brigata di ricerca e di intervento si reca nel parcheggio di un hotel nella zona industriale della città e trova la macchina. Giovedì mattina, Giuseppe Cortese, accompagnato da un’altra persona, lascia l’albergo. La polizia non gli dà alcuna possibilità e lo ammanetta. Verrà consegnato alle autorità italiane nei prossimi quaranta giorni.