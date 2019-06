Santa Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria). L’esempio quotidiano nell’interesse della collettività, il rispetto verso il prossimo e l’agire pensando all’altro.

E’ giunta alla sua sesta edizione la Giornata della Riconoscenza organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte guidata dal Sindaco Domenico Creazzo, in onore e memoria del Maresciallo Capo Pasquale Azzolina, Medaglia di Bronzo al Valor Militare, morto in servizio il 17 giugno 1996.

Dal 2014 la Giornata della Riconoscenza rappresenta un momento di riflessione e di riappropriazione dei valori più importanti per la comunità eufemiese, divenuto per volere della Giunta Creazzo, attraverso apposita delibera evento istituzionalizzato d’intesa con l’Arma dei Carabinieri. In questa edizione 2019 il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, dopo la deposizione di una Corona, ha voluto consegnare un Riconoscimento all’onorevole Rosanna Scopelliti, figlia del Magistrato Antonino Scopelliti, per l’attività svolta quotidianamente al servizio della collettività con la Fondazione Scopelliti.

Presenti all’evento le massime cariche militari ed Istituzionali: il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, il Comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello Giuseppe Battaglia, il presidente Tribunale Palmi, Concettina Epifanio, il colonnello Nicola Lorenzon Comandante Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, una nutrita delegazione di Allievi che recentemente hanno giurato e numerosi rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

“L’importanza della memoria – ha sottolineato il sindaco Domenico Creazzo – per ricordare ogni giorno ciò che è accaduto ed essere sempre riconoscenti verso chi in servizio ha dato la vita per il prossimo. Esaltare, inoltre, chi con semplicità e umiltà agisce verso gli interessi della collettività e rinsalda quelli che dovrebbero essere i sentimenti che animano l’agire umano e l’amore per la persona”.