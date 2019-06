Reggio Calabria. Torna al Museo diocesano l’appuntamento estivo con i laboratori creativi per bambini dal titolo “La Fabbrica dell’Arte”: mercoledì 26 giugno, giovedì 4 e 11 luglio dalle 16,30 alle 19,30 i bambini (età compresa tra i 5 e i 10 anni) avranno l’opportunità di imparare divertendosi, facendo esperienza del Museo in forma ludica.

Mercoledì 26 giugno aprirà gli appuntamenti il laboratorio “La bottega del vetraio”, un interessante itinerario di visita, gioco e creatività alla scoperta delle bellissime vetrate della Cattedrale, per apprenderne la tecnica di esecuzione, riconoscerne i soggetti e poi realizzarne in Museo ‘rivisitazioni’ speciali.

Giovedì 4 luglio sarà la volta de “L’atelier dell’artista”: guidati da uno staff di educatori tra i quali si cela un autentico artista, i bambini si eserciteranno nel disegno scoprendo la forza espressiva dei colori per comunicare, delle forme per esprimersi e della fantasia per creare.

Giovedì 11 luglio “Ci vuole un fiore” sarà un laboratorio multiforme dedicato al tema floreale: preziosi dipinti e splendidi tessuti in broccato di seta e ricami raffiguranti variopinti fiori di ogni specie saranno reinterpretati dai bambini attraverso il disegno e il colore. Ai partecipanti sarà proposta una staffetta, lungo il percorso museale, occasione per apprendere la simbologia floreale nelle raffigurazioni sacre, ma anche per far esperienza del modo in cui prendersi cura delle piante da fiore.

I tre laboratori attueranno una didattica laboratoriale ispirata al learning by doing (imparar facendo) e tesa a favorire le condizioni per un apprendimento socio-emotivo.

Il Museo diocesano, attraverso i suoi Servizi educativi, un team di educatori qualificati e motivati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte ai bambini, sforzandosi di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività.

Per partecipare ai laboratori creativi è richiesta l’iscrizione contattando il n. 3387554386 (riduzioni in caso di fratelli o per abbonamenti ai tre laboratori).