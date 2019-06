Spezzano della Sila (Cosenza). Domenica 23 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, presso la Riserva Naturale dei Giganti della Sila, in concessione al FAI – Fondo Ambiente Italiano dal Parco Nazionale della Sila, si festeggerà l’arrivo della stagione estiva con una giornata interamente dedicata al risveglio corporeo e spirituale, grazie a sessione di Hatha Yoga ai piedi dei pini larici più antichi d’Europa realizzata in collaborazione con l’associazione Atma Namastè ODV.

La disciplina con origini indiane, è basata su esercizi e pratiche che hanno l’obiettivo di controllare la mente e dominare il corpo, e grazie a movimenti lievi permette a bambini, adulti e anziani di riscoprire il proprio corpo rilasciando ogni tensione fisica, mentale ed emotiva.

Dalle ore 9.30 alle 11.30, i partecipanti potranno avvicinarsi allo Hatha Yoga, detto anche “yoga della forza”, e lo faranno immersi in un bosco monumentale di pini e aceri montani che conserva esemplari alti 45 metri e dal tronco largo 2 metri.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, al contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Dono, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Il Biglietto Intero avrà un costo di 15 €; Ridotto (ragazzi 6-18 anni) e iscritti FAI 8 €; residenti e studenti fino a 25 anni: 10 €; biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 €; per chi si iscrive al FAI in loco gratuito. A tutti i partecipanti sarà offerta una tisana di erbe officinali.

Per informazioni : I Giganti della Sila, Località Croce di Magara, Spezzano della Sila (CS)

[email protected]

Tel. 366.6152986

www.fondoambiente.it