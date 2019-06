San Giovanni in Fiore (Cosenza). Domani pomeriggio, venerdì 21 giugno, alle ore 18.30, il presidente della Regione, Mario Oliverio, sarà a San Giovanni in Fiore, presso l’Ala Est dell’Abbazia Florense, per partecipare alla cerimonia di apertura al pubblico dei Magazzini Badiali risalenti alla fine del VI secolo.

Un evento di grande valenza storica che mira, ancora una volta, ad accendere i riflettori sull’antica Abbazia fondata da Gioacchino da Fiore, uno dei più grandi ed importanti edifici religiosi della Calabria, grande attrattore turistico e culturale, per la cui tutela e recupero la Regione Calabria ha già stanziato circa due milioni e mezzo di euro.

I magazzini badiali rappresentano una testimonianza di grande valore storico non solo per la Calabria, ma per l’Europa e il mondo intero. in essi, infatti, sono presenti i resti architettonici di un edificio esteso riferibile in parte all’evo bizantino ed in parte all’evo longobardo, rinvenuto a seguito di indagini archeologiche condotte nel 2007. Il luogo prima si chiamava “Faradomus”, un toponimo longobardo che vuol dire “la casa della Fara” o meglio il luogo di “insediamento della Fara”, un gruppo di popolazione longobarda organizzato per fare scorrerie.

Alla cerimonia, oltre al Sindaco di San Giovanni in Fiore Pino Belcastro e al presidente della Regione Mario Oliverio, interverranno l’architetto Pasquale Lopetrone, direttore lavori dei restauri della Soprintendenza, il Prefetto di Cosenza Paola Galeone, il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone Mario Pagano, l’abate florense don Ruben Cruz e il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti Riccardo Succurro.