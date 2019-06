Vibo Valentia. Proseguono i lavori che Anas Gruppo FS Italiane ha avviato per la messa in sicurezza e protezione del tratto stradale da caduta massi lungo la SP 23 nel tratto Joppolo Coccorino in provincia di Vibo Valentia.

Nella giornata di oggi, il Prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito ed il Responsabile dell’Area Compartimentale Anas Calabria Marco Moladori, si sono recati in visita lungo la strada provinciale per visionare lo stato di avanzamento dei lavori.

Hanno preso parte al sopralluogo il Viceprefetto Aggiunto Manuela Currà, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, Il Progettista Maurizio Ponte del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST) dell’Università della Calabria, i Sindaci dei Comuni di Joppolo, Ricadi, Nicotera e Tropea, i Commissari Straordinari dei comuni di Spilinga e Limbadi e i Rappresentanti del Comitato Strada del Mare.

Gli interventi, per un investimento totale di quattro milioni di euro, interesseranno il “disgaggio” dei blocchi rocciosi in condizioni di maggiore criticità e la manutenzione delle reti esistenti, al fine di rendere il tratto in questione fruibile entro la fine del mese di luglio.