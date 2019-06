Gioia Tauro (Reggio Calabria). Un uomo di 42 anni, Agostino Filandro, è morto per un incidente sul lavoro avvenuto stamani intorno alle ore 10 nel cantiere della ditta Zen Marine, sul molo di ponente del porto di Gioia Tauro. Filandro, sposato e con figli, era genero del titolare.

Per cause in corso di accertamento un cavo d’acciaio si è staccato provocando la caduta di una gru che si è schiantata sulla schiena del malcapitato, morto sul colpo. Un operaio si è salvato tuffandosi in mare. Sul posto si è recato il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Palmi, Enrico Barbieri, che coordina le indagini della polizia di frontiera marittima, diretta dal dirigente Noemi Riccio, e del commissariato di Gioia Tauro diretto dal primo dirigente Diego Trotta.