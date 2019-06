Reggio Calabria. Nella giornata di sabato 22 giugno 2019, con inizio alle ore 10.00, da Piazza De Nava di Reggio Calabria prenderà inizio il corteo organizzato dalle sigle sindacali CGIL –CISL e UIL. Il corteo attraverserà il Corso Garibaldi fino a Piazza Duomo, dove è previsto che si tenga un comizio alla presenza dei rispettivi Segretari sindacali nazionali.

Gli organizzatori hanno comunicato che prenderanno parte all’evento circa 15.000 persone che raggiungeranno la città a mezzo pullman ed autovetture private.

Per il parcheggio dei veicoli è stata individuata l’area portuale di Reggio Calabria, la zona del tempietto, la stazione ferroviaria e l’argine sinistro del Ponte Calopinace, direzione mare – monte.

Per garantire adeguate condizioni di sicurezza ai partecipanti alla manifestazione ed ai cittadini, sono stati predisposti diversi interventi relativi alla viabilità, quali interdizioni al traffico, divieti di sosta, collocazione dei cd panettoni, transenne, etc.

In particolare, le modifiche più importanti alla viabilità ed alla sosta, anche a decorrere dalla sera precedente l’evento, riguarderanno le vie limitrofe a Piazza De Nava, il Corso Vittorio Emanuele III (interdetto completamente al traffico), il lungomare Italo Falacomatà (divieto di sosta con rimozione forzata lato mare), la via Genoese Zerbi (divieto di sosta con rimozione forzata), le vie adiacenti a Piazza Garibaldi, la zona del tempietto e la zona del Ponte Calopinace attigua al Corso G. Garibaldi.

I divieti interesseranno peraltro tutte le vie limitrofe all’area interessata dalla manifestazione, nello svolgimento sia del corteo che del comizio, lungo il Corso Garibaldi e a Piazza Duomo, che saranno anche interdette al traffico veicolare.

L’ATAM garantirà un servizio di navetta dall’aerea portuale a Piazza Indipendenza, e che, attese le interdizioni dovute a motivi di garanzia per la sicurezza dell’evento, gli orari e i percorsi dei bus ATAM, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, subiranno determinate limitazioni, delle quali i cittadini potranno prendere conoscenza consultando il relativo sito internet.

Si invita la cittadinanza a prendere conoscenza dell’ordinanza del Comando Polizia Municipale – Servizio Viabilità inerente le interdizioni suesposte brevemente, e di prestare attenzione a tutta la segnaletica informativa che sarà predisposta per l’occasione, al fine di limitare al massimo i disagi.