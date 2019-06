Reggio Calabria. A seguito di appositi e mirati accertamenti svolti anche con l’ausilio di un esperto informatico, la Polizia Municipale nei giorni scorsi ha denunciato alla locale Autorità Giudiziaria un cittadino per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il soggetto aveva epitetato la Polizia locale, su un noto social network, in maniera sconveniente e scurrile. Dopo gli accertamenti rituali, il soggetto è stato compiutamente identificato presso il Comando e denunciato per i reati sopra menzionati.