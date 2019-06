Roma. “Grazie a guardia di finanza e magistratura, impegnate a contrastare le gravi truffe a danno dei cittadini e dei dipendenti pubblici per bene, costretti a lavorare di più per sopperire alla scorrettezza di certi colleghi. In attesa delle verifiche seguo con attenzione la vicenda”.

Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, commentando la notizia dei due dipendenti di un ente pubblico calabrese che si assentavano dal lavoro fruendo di permessi e congedi retribuiti per assistenza a persone disabili ma in realtà li utilizzavano per incombenze private.